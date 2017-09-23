بالفيديو .. نمور بنغالية تفترس نمر أبيض نادر في حديقة حيوان

أظهر فيديو صادم نموراً بنغالية، وهي تلاحق نمراً أبيض من النوع النادر، قبل أن تقضي عليه بهجوم قاتل وسط أحراش حديقة حيوان كبيرة في #الهند .

ويعتقد أن ذلك قد حصل عندما اجتمعت النمور في مكان واحد، بعد أن قام أحد الحراس في حديقة حيوان “بانرغاتا” البيولوجية في الهند، بترك أبواب قفص النمور البيضاء مفتوحة عن طريق الخطأ.

ونتيجة لذلك وجد نمران أبيضان هما: آمار و شرياس ، طريقهما إلى خارج القفص، واقتربا من حظيرة النمور البنغالية الأخرى في الحديقة.

وكان سوء الحظ قد لاحق النمر الأبيض، شرياس، ابن التسع سنوات، الذي لم ينجُ من غدر النمور البنغالية، التي التفت حوله وهاجمته بطريقة وحشية ليموت على الفور تحت مخالبها.

وشوهد في الفيديو النمر الأبيض المسكين وهو يقاوم 3 من النمور الشرسة، التي لم ترحمه إلى أن قضت عليه نهائياً، وذلك في الحديقة الواقعة في مدينة بنغالور، وفق ما اوردت قناة العربية، وفي الوقت نفسه، لم تُجدِ محاولات الموظفين في الحديقة بإنهاء هذه القسوة، ولم يكن بإمكانهم التدخل المباشر.

ويسمع في خليفة المقطع، أصوات أبواق السيارات وصراخ الموظفين في محاولة لكبح جماح النمور الهائجة، التي لم تلقِ بالاً لكل ذلك واستمرت في فعلها القاتل.

وقد نفق شرياس، في حين أن النمر الأبيض الآخر، آمار، استطاع النجاة بأعجوبة، برغم أنه أصيب ببعض الجروح الطفيفة في المشاكسات الأولية.

وقال المسؤولون في الحديقة إن تحقيقاً فتح حول ما حصل لمعرفة أسباب وقوع الحادثة بالضبط، وذلك لمعاقبة المتسبب والحيلولة دون تكرار الخطأ، وبالنسبة للنمور البنغالية فهي بخير، بعد أن خضعت للعلاج، كذلك النمر الأبيض الثاني الناجي.