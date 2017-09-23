” بينهم عدد ممن يساهمون بتحقيق إمكانيات إضافية لتركيا ” .. مسؤول تركي يكشف عن عدد السوريين الذين سيتم منحهم الجنسية قريباً

” بينهم عدد ممن يساهمون بتحقيق إمكانيات إضافية لتركيا ” .. مسؤول تركي يكشف عن عدد السوريين الذين سيتم منحهم الجنسية قريباً

أكد مدير عام النفوس والجنسية في وزارة الداخلية التركية سنان كونار، وجود زيادة ملحوظة في أعداد طلبات الأجانب للحصول على الجنسية التركية.

وأشار كونار في حديث للأناضول، أن هذه الزيادة تبين أهمية ومكانة الجنسية التركية في العالم.

ولفت إلى أن معظم المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية، راغبون بالبقاء في تركيا والاستثمار فيها.

وأشار إلى أن الجمهورية التركية ستمنح وفق معايير محددة، السوريين جنسيتها، ممن يساهمون في تحقيق إمكانيات إضافية لتركيا، على الصعيد المهني والفني والذهني.

وبين أن 13 ألف سوري بالغ توافرت فيهم شروط الحصول على الجنسية، وأن إجراءات منحهم وأسرهم الجنسية انتهت ويبلغ عددهم 35 ألفا.

ولفت أيضا إلى أنهم يعملون حاليا على ملفات 4 آلاف و500 بالغ سوري، ويبلغ عددهم مع أسرهم 15 ألف شخص تقريبا.

وأوضح أن العدد الإجمالي لمن سيتم منحهم الجنسية التركية من البالغين 17 ألفا و500، ويصل عددهم مع أسرهم إلى 50 ألف شخص تقريبا.