تقرير : إنتاج هاتف ” iPHONE X ” لم يبدأ بعد !

أطلقت شركة #آبل هاتفها الرائد الأحدث المسمى iPhone X في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الهاتف الذي يمهد الطريق لمستقبل تصاميم الهواتف الذكية لدى الشركة، وتبدأ مرحلة الطلب المسبق على هاتف iPhone X في 27 أكتوبر/تشرين الأول القادم، على أن يصل الهاتف إلى أيدي المستخدمين بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أنه يبدو أن الحصول على هاتف iPhone X في عام 2017 مستبعد جداً، وذلك لأن إنتاج الهاتف iPhone X لم يبدأ بعد.

فقد أشار تقرير جديد صادر عن كريس كاسو Chris Caso، محلل الرقائق لدى شركة خدمات الاستثمار ريمون جيمس Raymond James ، إلى أن شركة آبل لم تبدأ بعد عملية #تصنيع #الهاتف بسبب عدد من المشاكل التي تسبب بتأخير عملية الإنتاج، ورغم عدم وجود تأكيد رسمي، إلا أن كاسو تحقق من سلاسل التوريد واكتشف وجود عدد من المشاكل التي أدت إلى تأخير عملية إنتاج هاتف شركة آبل الجديد.

وبحسب المحلل، فإنه من غير المتوقع أن يبدأ إنتاج هاتف iPhone X حتى منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم، أي بعد مرور شهرين من الموعد المتوقع، وفقاً للبوابة العربية للأخبار التقنية، بحيث أن التأثير المفاجئ لهذا التأخير الطويل سوف يتجاوز الطلب كثيراً، وهو ما يحدث دائماً مع أي نموذج هاتف آيفون جديد حتى ولو كانت عملية الإنتاج تسير على المسار الصحيح.

ويتوقع المحلل أن أي شخص سوف يقوم بطلب الجهاز مسبقاً في أواخر شهر اكتوبر/تشرين الأول قد ينتظر أسابيع إن لم يكن أشهر لوصول الهاتف الذكي البالغ ثمنه حوالي ألف دولار أمريكي، فيما من المقرر وصول هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس، الجمعة، ورغم أنها تعتبر هواتف جديدة إلا أنها أصبحت ثانوية بوجود هاتف iPhone X.

وحصلت هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس على بعض التحسينات المألوفة، إلا أنها لا تمثل بعد الآن مستقبل الهواتف الذكية بالنسبة للشركة، حيث تتجه أنظار جميع مستخدمي آبل إلى هاتف iPhone X بغض النظر عن وجود هواتف آيفون 8 وآيفون 8 بلس الجديدة.

وسوف يكون من المثير للاهتمام رؤية كيفية تأثير الهاتف الجديد على مبيعات النسخ الأخرى، حيث تكون المبيعات في البداية بطيئة بالمقارنة مع انتظار المستخدمين لهاتف iPhone X في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن سرعان ما يظهر نقص كمية الهاتف الجديد المعروضة حتى عام 2018، مما قد يسمح بعودة التركيز على آيفون 8 وآيفون 8 بلس.