جنرال أمريكي : لا نحارب الروس و لا النظام في سوريا .. نحارب تنظيم ” داعش “

جنرال أمريكي : لا نحارب الروس و لا النظام في سوريا .. نحارب تنظيم ” داعش “

أكد قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا الجنوبية الغربية، الجنرال جيفري هاريغيان، أن بلاده لا تحارب في سوريا أيا من قوات النظام أو القوات الروسية.

وقال هاريغيان، في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة، ردا على سؤال حول هذا الشأن: “إننا لا نحارب الروس ولا نحارب السوريين، إنما نحارب تنظيم داعش”.

وفي سياق المحادثات، التي عقدت أول أمس الخميس بين قيادات الجيش الروسي والقوات الأمريكية على مستوى الجنرالات، أشار هارنغيان إلى أن “الحوار سيستمر، وستكون هناك مناقشات لتطوير نتائج الاجتماع السابق”.

وأضاف الجنرال الأمريكي في الوقت ذاته: “لكنني أريد أن أشير إلى أننا نواصل عبر قنوات القوات الجوية استخدام خط منع الاشتباك كل يوم”.

وأشار هاريغيان إلى أنه لا يتوقع استلام دعوة من الجانب الروسي لزيارة قاعدة حميميم في سوريا، ولكنه يعول على مواصلة العمل مع روسيا من أجل التوصل إلى “فهم مشترك لمنع سوء التقدير الاستراتيجي”، أي الحوادث المحتملة بين عسكريي البلدين. (RT)