خارجية بشار الأسد : واشنطن لم يعجبها نجاح الجولة السادسة من محادثات أستانا .. و قد بدأت بمساعدة جبهة النصرة

خارجية بشار الأسد : واشنطن لم يعجبها نجاح الجولة السادسة من محادثات أستانا .. و قد بدأت بمساعدة جبهة النصرة

صرح وزير خارجية بشار الأسد، وليد المعلم، اليوم الجمعة، بأن الجولة السادسة من محادثات أستانا حول الأزمة في سوريا كانت ناجحة إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لم يروقها ذلك.

ووصف المعلم، خلال لقاءات عقدها على هامش اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الجمعة، اجتماعات الجولة السادسة لمحادثات أستانا بـ”الناجحة”، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة الأمريكية “لا يروق لها نجاح أستانا 6، وقد بدأت بمساعدة “جبهة النصرة”.

وأضاف المعلم: الولايات المتحدة لا تريد أن تقوم دمشق بتحرير دير الزور سوية مع روسيا وإيران.