سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 23 \ 9 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية السبت 23 \ 9 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية السبت 23 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18500 الدولار 508 510 اليورو 603 607 الليرة التركية 144 146 الدرهم الإماراتي 138 139 الليرة اللبنانية 0.335 0.339 الريال السعودي 136 137 الدينار الأردني 717 721

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