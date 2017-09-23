فالفيردي : برشلونة سيمر بفترات صعبة

يثق المدير الفني لبرشلونة، #إرنستو_فالفيردي ، في أن فريقه سيواصل سلسلة الانتصارات أمام جيرونا اليوم السبت، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وأكد أن اللاعبين يمتلكون الحافز.

وأكد فالفيردي خلال المؤتمر الصحافي قبل التدريب الأخير للفريق بالمدينة الرياضية أنه “بعد تحقيق خمسة انتصارات متتالية والانفراد بصدارة الليغا، يأمل في أن يتمكن فريقه من استمرار سلسلة الانتصارات لأطول فترة ممكنة على الرغم من قوة المنافسين”.

وعلى الرغم من الفترة الجيدة التي يمر بها الفريق إلا أن “المدرب الباسكي حذر من أنها مجرد البداية، وأن برشلونة سيمر بفترات أخرى”.

وحول منافسه وجاره الكاتالوني في مباراة اليوم جيرونا، الذي يقضي أول مواسمه في الليغا عبر تاريخه، أبرز فالفيردي تماسكه الدفاعي بثلاثة مدافعين واثنين على الأطراف، فضلاً عن الضغط العالي الذي يطبقه على المنافسين ومحاولة الاستحواذ على الكرة.

وقال في هذا الصدد: “مباراة اليوم مهمة للغاية بالنسبة لنا وندرك جيداً حافز الخصم الإضافي، يجب أن نكون على مستوى الدربي، لأنه ينطوي أيضاً على عامل إضافي وهو العامل العاطفي”.

كما أكد أنه سيشرك المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز منذ البداية، بعد إراحته خلال مباراة إيبار الثلاثاء الماضي، إلا أنه أشار إلى حسم الأمر بعد تدريب اليوم.

وحول فارق النقاط الحالي مع ريال مدريد، 7 نقاط، أقر فالفيردي أنه وضع جديد بالنسبة له، وقال: “جئت من فريق ينتمي لمنطقة أخرى في الجدول، ليس فيها برشلونة أو ريال مدريد، الأمر يكون صعب أحياناً بالنسبة لي عند سؤالي عن الريال، لأنني أعتقد أن الأمر يتوقف عليه”.

وتابع المدرب: “خسر ريال مدريد؟ حسناً، أعتقد أن البرسا سيخسر في مناسبة أخرى، عندما أعتاد على الأمر، سأمتلك حججاً أخرى، الأمر يتغير في كل أسبوع، فرق تصعد وأخرى تهبط”.

وعقب المؤتمر الصحافي وانتهاء مران الفريق، أعلن فالفيردي عن قائمة تضم 18 لاعباً للمواجهة الكاتالونية الخالصة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

تير شتيغن وياسبر سيليسين وجيرارد بيكيه وإيفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس ودينيس سواريز وأندريس إنييستا ولويس سواريز وليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو وباولينيو وباكو ألكاسير وجوردي ألبا ولوكاس ديني وسيرجي روبرتو وأندريه غوميش وأليكس فيدال وصامويل أومتيتي.

وينفرد “البلوغرانا” بصدارة الترتيب بـ15 نقطة، فيما يحتل جيرونا المركز الخامس عشر بخمس نقاط. ( EFE )