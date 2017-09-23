” فيفا ” يعلن عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم ( #فيفا ) عن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل مدرب في عام 2017، خلال حدث أقيم في العاصمة البريطانية لندن امس الجمعة.

وهيمنت النكهة الإيطالية على قائمة المرشحين بالنسبة للرجال، والتي ضمت مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، والمدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، ومدرب تشيلسي الإنكليزي، الإيطالي أنطونيو كونتي.

يذكر أن زيدان ترشح للجائزة العام الماضي، بعد أن قاد ريال مدريد للتويج بدوري أبطال أوروبا، وفق ما ذكرت شبكة ” 24″ الإماراتية، ومن المرجح أن يمنحه فيفا الجائزة هذه المرة، بعد أن حافظ ريال مدريد على لقبه الأوروبي، إلى جانب تتويجه بالدوري الإسباني.

وتوج المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري بجائزة العام الماضي، بعد أن حقق معجزة كروية مع ليستر سيتي، وقاده للتتويج بالدوري الإنكليزي الممتاز في موسم 2016-2017.

أما في قائمة أفضل مدرب للسيدات، رشح فيفا كل من مدرب منتخب الدنمارك نيلس نيلسن، ومدرب نادي أولمبيك ليون جيرارد بريشور، ومدربة منتخب هولندا سارينا ويجمان.

ومن المقرر أن يتم تسليم جوائز فيفا في 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.