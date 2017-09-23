ماذا قال زيدان عن مواجهة ابنه الذي يلعب في صفوف ألافيس ؟

ماذا قال زيدان عن مواجهة ابنه الذي يلعب في صفوف ألافيس ؟

أعرب مدرب #ريال_مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، عن حزنه الشديد بسبب غياب لاعبين مؤثرين عن “الملكي” أمام ألافيس اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويغيب 6 لاعبين عن ريال مدريد بسبب الإصابة، وهم البرازيلي مارسيلو والفرنسيان تيو هيرنانديز وكريم بنزيما، والألماني توني كروس والكرواتي ماتيو كوفاسيتش والإسباني خيسوس باييخو.

وعن مواجهة ابنه اليوم السبت أمام ألافيس، قال زيدان وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية: “هي مباراة بين ريال مدريد وألافيس، ليست بيني وبين ابني، ولكن أتمنى أن لا يسجل إينزو في شباكنا”.

وانتقل نجل زيدان إينزو هذا الصيف إلى ألافيس على سبيل الإعارة، باحثاً عن مساحة أكبر للعب في الدوري الإسباني.