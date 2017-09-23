مدرب باريس سان جيرمان يستبعد نيمار من مباراة اليوم

مدرب باريس سان جيرمان يستبعد نيمار من مباراة اليوم

خرج البرازيلي #نيمار من قائمة فريق #باريس_سان_جيرمان ، لمواجهة مونبلييه اليوم السبت، في الدوري الفرنسي لكرة القدم، لشعوره بآلام في القدم.

ويدور جدل كبير حول #نيمار بعد شجاره مع زميله إدينسون كافاني على تسديد ركلة جزاء في مباراة التي فاز فيها فريقه 2-0 على ليون الأحد الماضي، وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الآلام التي يشعر بها اللاعب لن تحول دون مشاركته في مباراة بايرن ميونخ الأربعاء المقبل، بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وأحرز نيمار أربعة أهداف خلال 5 مباريات خاضها في الدوري الفرنسي، وتقول الصحافة الفرنسية إن “غيابه عن مباراة مونبلييه ليس بسبب شجاره مع كافاني، ولكن لإراحته لمواجهة البايرن”.

وكان نيمار تدرب بشكل طبيعي مع زملائه خلال 15 دقيقة بالتدريب المفتوح يوم الخميس.