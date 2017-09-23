معمرة صينية تحتفل بعيد ميلادها الـ 117 مع 5 أجيال من عائلتها

احتفلت امرأة معمرة بعيد ميلادها الـ 117 بحضور خمسة أجيال من أفراد أسرتها، في مسقط رأسها في تشنغدو جنوب غرب #الصين .

و ولدت تشو في 21 سبتمبر عام 1900، وهي تعيش الآن مع ابنها تشو وي تشنغ البالغ من العمر 84 عاماً في مزرعته. وقد خططت عائلة تشو للاحتفال في عيد ميلادها بتقديم مأدبة من الأطعمة والمأكولات التقليدية، التي ترمز بالنسبة لهم لطول العمر.

وقال نجلها تشانغ بأن والدته ظلت تتمتع بنشاط جيد، وكانت تتجول في فناء المنزل، وتقدم الطعام لحيوانات المزرعة، وتقص العشب حتى العام الماضي عندما سقطت وكسرت ساقها، ولم تتعافى بشكل جيد حتى الآن.

وأضاف وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية “تتبع والدتي نظاماً غذائياً بسيطاً، فهي تتناول العصيدة مع البطاطا الحلوة في الصباح، أما على الغداء والعشاء، فهي تتناول بعض الأسماك ولحم الدجاج إلى جانب الخضار المطبوخة. وعادة ما تأخذ قيلولة بعد الغداء”.

من الجدير بالذكر بأن أكبر معمرة في العالم توفيت في الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 117 عاماً، حيث تركت السيدة فيوليت براون من جمايكا لقب أكبر معمرة في العالم لمعمرة أكرانية تصغرها بعدة أشهر، بحسب ما ورد في صحيفة ميرور البريطانية.