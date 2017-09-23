وكالة روسية : ” عسكري سوري يكشف تفاصيل إسقاط طائرة إسرائيلية قرب مطار دمشق ” !

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسية، في خبر لها بعنوان “عسكري سوري يكشف تفاصيل إسقاط طائرة إسرائيلية قرب مطار دمشق”، الجمعة، أن العميد محمد عيسى، “الخبير العسكري والاستراتيجي السوري”، أكد سقوط صواريخ أسرائيلية مساء أمس على مطار دمشق الدولي.

ونقلت الوكالة عن العميد تأكيده “إسقاط المضادات الأرضية السورية لهدف جوي يعتقد أنه طائرة إسرائيلية، كانت تقوم بمناورة لقصف بعض الأهداف على الأراضي السورية”.

وقال عيسى: “المضادات الأرضية السورية أطلقت ليلة أمس نيرانها على هدف جوي وأسقطته.

وأشار إلى أن “تل أبيب تصر على التصعيد في هذه المرحلة، في ظل الاتصالات التي تجري في شرق سوريا، والتي تسبب قلقاً للإسرائيليين، وعبرت عن ذلك بشكل واضح سواء على لسان قادة الجيش أو المسؤولين الإسرائيليين”.

وتابع قائلاً: “كان هناك تصريح روسي، ليلة أمس، يحذر أي قوة من الإصطدام بالجيش السوري، لأن موسكو سوف تتعامل معها معاملة العدو، في إشارة واضحة إلى القوات الكردية المدعومة أمريكيا”.

ووصف تلك العمليات بأنها “عبارة عن حركات بهلوانية أمريكية تنفذها أطراف محلية أو إقليمية سواء إسرائيل أو جبهة النصرة، وفي كل الحالات لن تكون تلك العمليات ذات تأثير كبير على مجريات الأحداث في سوريا”.

وأوضح عيسى أن “الصراع مع إسرائيل مؤجل في الوقت الراهن، نظرا لانشغال الجيش السوري على مستوى الجغرافية السورية، ولديه المئات من نقاط الاشتباك، وإسرائيل تعلم هذا، لذا فهي لا تريد عودة الدولة السورية”.

كما قال عيسى أيضا، إن الصورايخ التي أطلقت ليلة أمس “هي صورايخ إسرائيلية، سواء أطلقت من الحدود اللبنانية أو الأراضي الفلسطينية، حيث أن أقرب نقطة بين مطار دمشق والجولان السوري المحتل لا تزيد عن 70 كيلومترا، ومدى الصواريخ الإسرائيلية أبعد من ذلك بكثير”.

وأضاف: “هذا عدوان إسرائيلي ولكنه غير منفصل عن المسعى الأمريكي، لأن النصرة وداعش هما جيش أمريكي بلباس محلي، والرد السوري سيكون في الميدان بالتحرير الكامل لدير الزور”.

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