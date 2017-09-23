وول ستريت جورنال : إدارة ترامب تجهز أمرا جديدا ليحل محل حظر السفر

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تجهز لاستبدال حظر السفر الذي أثار خلافات بأمر جديد مفصل على أساس كل دولة على حدة لكنه يشمل عددا يزيد قليلا عن الدول الست المستهدفة حاليا.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن القواعد الجديدة لن يكون لها موعد نهاية محدد لكن الدول ستواجه احتمال إضافتها أو رفعها من القائمة في أي وقت.

وستحل خطة وزارة الأمن الداخلي محل الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي والذي حظر دخول المسافرين القادمين من ست دول ذات غالبية مسلمة وقيد قبول اللاجئين. وأوقف الأمر الذي صدر في السادس من مارس/ آذار دخول المسافرين القادمين من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما وأغلق الباب أمام معظم اللاجئين لمدة 120 يوما.

والحظر الذي بدأ سريانه في يونيو /حزيران تنظر فيه حاليا المحكمة العليا حيث يواجه جلسة استماع رئيسية بشأن دستوريته في أكتوبر/تشرين الأول. وينتهي حظر السفر يوم الأحد في حين ينقضي حظر اللاجئين في الرابع والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت إدارة ترامب إن الحظر ضروري للأمن القومي في حين يجادل معارضوه بأنه ينتهك بنود الحماية الدينية الواردة بالدستور الأمريكي.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض عندما سئل عن تقرير الصحيفة اليوم الجمعة “إدارة ترامب ستعمل على ضمان أن نقبل فقط أولئك الذين يمكن التحقق منهم بشكل مناسب ولن يشكلوا تهديدا للأمن القومي أو السلامة العامة”.

وذكر تقرير الصحيفة أنه لم يتضح حتى الآن ما هي الدول التي ستتأثر بأحدث القيود التي قد يرفضها ترامب أو يعدلها.

ولم يرد ممثلون لوزارة الأمن الداخلي على الفور على طلبات للتعقيب على تقرير الصحيفة.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول إلى مرافعات شفوية في الطعن في الأمر الرئاسي الصادر في السادس من مارس/ آذار. (REUTERS)