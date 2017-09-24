ألمانيا : شولتس يستشهد بدعوة لاجئ سوري ليحث الألمان على التصويت و حماية الديمقراطية

تلا مارتن شولتس زعيم الحزب الاشتراكي الألماني يوم السبت رسالة، قال إنه تلقاها عبر موقع فيسبوك من شاب سوري مهاجر.

وحسب شولتس فإن السوري حث الألمان في رسالته على ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة، وحماية ديمقراطيتهم.

ونقل شولتس عن السوري “عبد الرحمن عباسي”، قوله في رسالة مفتوحة للشعب الألماني إنه رأى أصدقاء له يُقتلون أمام عينيه أثناء المشاركة في مظاهرات مطالبة بالديمقراطية في سوريا في 2012.

ويعمل العباسي مترجما في عيادة قانونية للمهاجرين في مدينة غوتينغن.

وقال إن “أهدافهم وأمانيهم أمور تعتبر عادية في ألمانيا في 2017. لقد ماتوا لأنهم كانوا يريدون أن يعيشوا أحرارا.. كانوا يريدون حق المشاركة في الحياة السياسية في بلادهم”.

وأضاف السوري كما نقل شولتس عنه قائلا: “القدرة على التصويت والعيش في بلد ديمقراطي حلم كثيرين في هذا العالم. اذهبوا للتصويت وحماية ديمقراطيتكم وحمايتنا من الناس الذين يقسموننا إلى فئات ويحاربون قدرتنا على العيش معا ويريدون تقسيم المجتمع”.

وفي وقت لاحق، كتب عباسي تدوينة جديدة دعا فيها الألمان مجددا إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع كما شكر مارتن شولتس على ما وصفها بـ “الكلمات الجميلة” التي قالها بحقه.

وقال شولتس إن هذه الرسالة تؤكد أهمية التصويت في وقت يتأهب فيه حزب” البديل من أجل ألمانيا” المناهض للمهاجرين لأن يصبح أول حزب يميني شعبوي يدخل البوندستاغ (البرلمان الألماني) منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. (REUTERS – DW)