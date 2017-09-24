ألمانيا : محاكمة 4 سوريين بتهمة قتل ” العشرات من الموظفين الحكوميين ” بالقرب من مكب للنفايات في سوريا

ألمانيا : محاكمة 4 سوريين بتهمة قتل ” العشرات من الموظفين الحكوميين ” بالقرب من مكب للنفايات في سوريا

تبدأ يوم الاثنين، في مدينة شتوتغارت، جنوبي ألمانيا، محاكمة أربعة سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب.

وقالت صحيفة “فايبليغن” الألمانية، السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن ثلاثة من المتهمين الأربعة تتراوح أعمارهم بين (24 و 35 عاماً)، قتلوا 36 “موظفاً حكومياً” في آذار 2013، بالقرب من مكب للنفايات، بمدينة الطبقة بريف الرقة.

وقالت النيابة العامة إن أحد المتهمين مسؤول عن مزيد من عمليات القتل، فضلاً عن العبوات المتفجرة، وذكرت أن جميع المتهمين أعضاء بجبهة النصرة، ويخضعون للتحقيق منذ عام 2016.

وأضافت الصحيفة أنه من المحتمل أن تستمر المحاكمة في المحكمة الاتحادية العليا لأكثر من عام.

المصدر : ZVW -DPA