استطلاع يظهر ارتفاع شعبية ماكرون

أظهر استطلاع نشر الأحد أن شعبية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ارتفعت في ايلول/ سبتمبر، اذ أبدى 45% بالمئة من المستطلعين رضاهم حياله، بزيادة قدرها 5 نقاط، وذلك اثر انخفاض حاد بشعبيته في الشهرين الماضيين.

وقال 39% من المستطلعين انهم “راضون إلى حد ما” (+3)، فيما قال 6% انهم “راضون جدا” (+2) حيال الرئيس الفرنسي.

في الوقت نفسه، انخفض عدد غير الراضين من 57 إلى 53%، وانقسموا بين “غير راضين الى حد ما” (33%، -4) و”غير راضين إلى حد كبير” (20%)، بحسب ما أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد ايفوب لحساب جريدة “لوجورنال دو ديمانش”.

وقد استعاد ماكرون شعبيته بشكل ملحوظ في اوساط المتقاعدين والعمال وكذلك الناخبين اليمينيين والوسطيين.

اجرى معهد ايفوب هذا الاستطلاع عبر الانترنت والهاتف في الفترة من 15 إلى 23 ايلول/ سبتمبر وضمت العينة 1989 شخصا يمثلون السكان الفرنسيين الذين يبلغون من العمر 18 عاما، بحسب نظام الحصص. (AFP)