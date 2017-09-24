الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على قاعدة سعودية و الرياض تعلن تدميره

الحوثيون يطلقون صاروخًا باليستيًا على قاعدة سعودية و الرياض تعلن تدميره

أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، إطلاق صاروخ باليستي على قاعدة عسكرية سعودية جنوبي المملكة، فيما أعلنت الرياض تدميره.

وذكرت قناة “المسيرة “الحوثية، في شريطها العاجل، أن القوة الصاروخية التابعة للجماعة، أطلقت صاروخًا باليستيًا من طراز “قاهر إم تو “، على قاعدة الملك خالد الجوية، في خميس مشيط، بمنطقة عسير، جنوبي المملكة.

وفي المقابل، أعلنت السلطات السعودية، تدمير الصاروخ في أجواء المنطقة، وتدمير منصة إطلاقه باليمن، بحسب قناة “العربية” السعودية، دون مزيد من التفاصيل.

ويتزامن إطلاق الصاروخ، مع تصعيد عسكري هو الأعنف منذ أشهر على الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة.

والإثنين الماضي، أعلن التحالف العربي في اليمن، الذي تقوده الرياض، تنفيذ “عمليات نوعية” ضد الحوثيين لتأمين الحدود، وذكر أن العمليات أسفرت عن قتل وإصابة وأسر عدد من الحوثيين، دون تحديد.

وأعلن الحوثيون في المقابل، صد عدة هجمات خلال الأيام الخمس الماضية، على حدود نجران وجازان وعسير، كما تحدثوا عن “أسر” جنديين سعوديين.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت قناة “المسيرة” الحوثية، أن طيران التحالف شن 22 غارة على مناطق حدودية، اليوم، دون الكشف عن أي حصيلة لتلك الغارات.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015 تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، ومسلحي الحوثي وصالح، المدعومين عسكريا من إيران، والذين يسيطرون على محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014. (ANADOLU)