العراق يطلب دعم الأمم المتحدة لبناء مفاعل نووي جديد لأغراض سلمية

طلب العراق، السبت، الدعم في بناء مفاعل نووي لأغراض سلمية بعد مرور أكثر من 25 عاما على تدمير المفاعلات التي كان يملكها في عهد صدام حسين.

وقال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “يطالب العراق من منبر الأمم المتحدة مساعدة الدول الصديقة النووية في بناء مفاعل نووي للأغراض السلمية استنادا إلى الأسس القانونية لحق الدول في الاستخدامات السلمية المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وكان العراق يملك 3 مفاعلات نووية في مجمع التويثة الذي كان يوما مركزا رئيسيا للبحوث النووية جنوبي بغداد. ودمرت ضربة جوية إسرائيلية أحد تلك المفاعلات في عام 1981 بينما دمرت الطائرات الأمريكية المفاعلين الآخرين أثناء حرب الخليج عام 1991 التي تلت غزو العراق للكويت عام 1990. (REUTERS)