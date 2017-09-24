الممثل المصري أحمد الفيشاوي يعتذر و يكشف كواليس ما بدر منه

ارتباك واضح سيطر على صناع فيلم ” شيخ جاكسون ” الذي يشارك في بطولته #أحمد_الفيشاوي ، بسبب ما حدث من الأخير في افتتاح الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، التي شهدت عرض الفيلم في الافتتاح.

الأزمة جاءت مساء الجمعة حينما تلفظ الفيشاوي بلفظ خارج على الهواء معربا عن استيائه من الشاشة التي سيعرض عليها فيلم الافتتاح والتي كانت تهتز بفعل الهواء الشديد، ما دفع البعض لمهاجمته بسبب ما حدث، وفقاً لقناة العربية السعودية، ليشهد اليوم التالي للمهرجان إلغاء المؤتمر الصحافي الخاص بالفيلم الافتتاحي دون الإفصاح عن أسباب إلغاء المؤتمر، وهو ما جاء بالتزامن مع بيان صحافي أطلقه مخرج الفيلم عمرو سلامة، والذي تحدث فيه عن مجهود كبير بذله صناع العمل من أجل خروجه إلى النور.

وألمح المخرج في بيانه إلى كون صناع الفيلم يشعرون بالإحباط بسبب هدم مجهودهم نتيجة خطأ فردي، معتبرا أن الفيلم لا علاقة له بما حدث من الفيشاوي.

ووجه عمرو سلامة الدعوة إلى الجميع كي يأخذوا بصوت النضج، وأن يهتموا بما هو أهم، وهو يعلم أن الجميع قادرين على فعل ذلك.

وبعدها قرر أحمد الفيشاوي الذي تسبب في الأزمة أن يعتذر، عبر فيديو قام بنشره عبر حسابه على “انستغرام”، وجه فيه الاعتذار لجميع من استمعوا إلى ما قاله في افتتاح المهرجان، مؤكدا أنه لم تكن لديه أية نية أو قصد لإغضاب أي شخص، موجهاً شكره إلى جميع القائمين على المهرجان السينمائي، خاصة وأن هناك جهدا كبيرا مبذولا من الجميع من أجل إنجاح المهرجان، مشيرا إلى كونه كان يرغب في مشاهدة فيلم الافتتاح من خلال شاشة جيدة وليست شاشة تهتز بسبب الهواء.

واعتبر الفيشاوي الصغير أن الكلمة التي خرجت منه جاءت بشكل عفوي ومتسرع، وهو ما يعتذر عنه بشدة مكررا اعتذاره للمرة الثانية عما بدر منه.