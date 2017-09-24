النمسا : لاجئان سوريان ينقذان شابة مخمورة من الغرق في نهر شديد البرودة

أنقذ لاجئان سوريان فتاة مخمورة سقطت من على متن سفينة (ناد ليلي)، في مدينة فيينا.

وقالت صحيفة “أوستاغايش” النمساوية، الجمعة (22/9)، بحسب ما ترجم عكس السير، أن فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، كانت في ناد ليلي (سفينة)، عندما واجهت أكثر لحظات حياتها رعباً.

وأضافت أنه خلال الحفل الذي كانت تحضره مع صديقاتها، يوم الخميس الماضي، على متن سفينة “يوهان شتراوس”، قبيل منتصف الليل، فقدت الفتاة توازنها وسقطت في مياه نهر الدانوب شديدة البرودة.

ولفتت الصحيفة إلى أن لاجئين سوريين (23 عاماً) لاحظا ما حدث، ولم يترددا بالقفز في المياه، وتمكنا من سحب الفتاة رغم التيار القوي، وتشبث الثلاثة بمؤخرة السفينة.

ووصل قارب الإنقاذ بعد ذلك وقام بانتشال الثلاثة من الماء، وكانت درجة حرارتهم منخفضة، إلا أن أحداً منهم لم يصب بأذى.

ولم تذكر الصحيفة أسماء السوريين المنقذين، كما لم تنشر صوراً لهم.

المصدر : Österreich