بالفيديو .. أطباء مكسيكيون يعثرون على ” دودة حية ” في عين مراهق !

فوجئ عدد من الأطباء بوجود كائن غريب بعين أحد المرضى في مدينة مكسيكو سيتي في #المكسيك عندما أجرى المتخصصون فحصاً على فتى يعاني من ألم وانعدام الرؤية في عينه.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد تعرض الفتى، البالغ من العمر 17 عاماً، لمادة طفيلية على مدار 3 أسابيع، مما أدى إلى اختراقها للعين، وبعد الفحص تبين أنها دودة تسعى.

وعمل أطباء في معهد كوندي فالنسيانا لطب العيون على إزالة عدسة العين للوصول إلى الدودة، لكنها كانت قد أحدثت ضرراً دائماً تمثل بثقوب وراء القزحية وفي عمق الشبكية، مما تسبب في فقدان الرؤية بشكل دائم.

وأجرى الأطباء جراحة لإزالة الدودة، التي بلغ طولها 3 ميلليمترات، بعد قطعها إلى قطع صغيرة، وهي من نوع الديدان المسطحة، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وتنتقل هذه الأنواع من الديدان بين البشر والحيوانات بعد تناول الأسماك غير المطهية، أو النباتات التي تحتوي على يرقاتها.

وعادة ما تصيب الأمعاء عندما تغزو البشر، وبالتالي فإن وجود المخلوق في عين الفتى تسبب في حيرة للأطباء، وقال الدكتور غوزمان سالاس، الذي فحص الفتى القادم من منطقة ريفية في البلاد، إن حظه “كان سيئاً للغاية”.