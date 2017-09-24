بالفيديو .. المغنية المصرية شيرين تقلد أديل و تقبل يد معجبة

تداول محبو المغنية المصرية #شيرين_عبد_الوهاب خلال الساعات الماضية فيديو لحفل أقامته في باريس، حيث راحت إحدى المعجبات تلوح لها متأثرة، طالبة منها الاقتراب، حتى اقتربت شيرين من حافة المسرح، و إذا بالمعجبة تبكي وهي منهارة.

وقامت شيرين وبلفتة محبة منها بتقبيل يد المعجبة في مشهد أعاد للأذهان قيام المغنية البريطانية أديل بتقبيل يد فتاة محجبة كانت بين الحضور في إحدى حفلاتها.