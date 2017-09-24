بالفيديو .. ميلانيا ترامب تزرع و تجني الخضار ببستان ميشال أوباما

خطت #ميلانيا_ترمب خطواتها الأولى في بستان البيت الأبيض الذي أنشأته السيدة الأميركية الأولى السابقة #ميشال_أوباما.

وقد ارتدت زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قميصا أحمر وسروال جينز وحذاء رياضيا وقد قطفت الخضار وزرعت نبتات إلى جانب نحو عشرة أطفال من فتيان وفتيات تراوح أعمارهم بين 11 و12 عاما.

وقالت ميلانيا ترمب “شكرا لأنكم أتيتم لمساعدتي في القطف” مشجعة الأطفال على قطف الروكا والخس والفجل والجزر وغيرها من الخضار، ويمكن للسياح رؤية هذا البستان عبر سياج الحديقة الجنوبية للمقر الرئاسي الأميركي.

وتقف ميشال أوباما التي كانت تكافح البدانة وهي مشكلة أساسية في الولايات المتحدة، وراء فكرة هذا البستان. وقد تركت لدى مغادرتها البيت الأبيض حجرا كتب عليه “بستان خضار البيت الأبيض أنشأته في العام 2009 السيدة الأولى ميشال أوباما أملا في توفير ظروف صحية أكثر لأطفالنا”.

وفي بيان نشر بعيد هذه الزيارة، أشادت ميلانيا ترمب بهذه المبادرة “التي تسمح للأطفال بالتعلم في الهواء الطلق أهمية تناول منتجات مفيدة للصحة مع اكتشافهم للبيت الأبيض وتاريخه الغني”.

وبستان الخضار هذا هو الأول الذي يشهده البيت الأبيض منذ “حديقة الانتصار” التي زرعتها إليانور زورفلت في العام 1943. ( AFP )