بعد فحص تسجيلات 200 كاميرا .. تركيا : إلقاء القبض على قاتل طفل سوري بوحشية غير مسبوقة في مرسين ( فيديو )

بعد فحص تسجيلات 200 كاميرا .. تركيا : إلقاء القبض على قاتل طفل سوري بوحشية غير مسبوقة في مرسين ( فيديو )

تمكنت الشرطة التركية من إلقاء القبض على قاتل الطفل السوري في مدينة مرسين، وفق ما أكدت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة “حرييت” بحسب ما ترجم عكس السير، أن مديرية الأمن العام “أنشأت فريق عمل خاص لكشف تفاصيل جريمة قتل الطفل السوري محمد حج درويش (5 أعوام)، والذي كان عُثرَ على جثته داخل كابينة حمام عام قبل بضعة أيام، بمنطقة اردملي.

وأضافت الصحيفة: “نجح الفريق بعد فحص تسجيلات ما يزيد عن 200 كاميرا مراقبة برصد الشاب التركي “علي جان ك” (18 عاماً)، الذي ظهر في أحد التسجيلات وهو يسير مع الطفل، ممسكاً يده.

وكان الشاب يقضي الإجازة برفقة اثنين من أصدقائه، وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه عبر “عملية منظمة”، ليعترف لاحقاً بارتكابه للجريمة، ويتم تحويله للقضاء.

وذكر تقرير الطب الشرعي بعد العثور على جثة درويش، في التاسع عشر من أيلول الجاري، أن الطفل تم طعنه 25 مرة في مناطق مختلفة من جسده، ما أدى إلى وفاته.

ولم تأت التحقيقات أو وسائل الإعلام التركية على ذكر الأسباب التي دفعت الشاب لارتكاب جريمته.

المصدر : Hurriyet

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