بيب غوارديولا : أغويرو يستحق تقديراً أكبر

اعتبر المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي #بيب_غوارديولا ، أن المهاجم الأرجنتيني #سيرخيو_أغويرو يستحق مكانه في تاريخ ناديه، على الرغم من تجاهله عندما يتعلق الأمر بالجوائز الفردية.

وللمفارقة، وعلى الرغم من تألق اغويرو في صفوف مانشستر سيتي على مدار المواسم التي خاضها في صفوفه، وقيادته الى اللقب مرتين، فإنه لم يكن مرشحاً ولو مرة واحدة لجائزة لقب افضل لاعب في العام من قبل الصحافيين أو زملائه.

لكن غوارديولا اعتبر انه على الرغم من ذلك، فإن أغويرو يحظى بالاحترام والتقدير، وقال في تصريحات صحافية: “أفضل جائزة يمكن أن تحصل عليها هو شعور زملائك بالمحبة تجاهك، وبأنك تقوم بمساعدتهم على ارضية الملعب”.

وأضاف: “الاعتراف والتقدير من قبل الصحافة والجوائز جيدة، لكنها لا تدوم اكثر من 10 دقائق ثم تختفي”، وأعرب غوارديولا عن سعادته لأن أغويرو أصبح مهاجماً شاملاً على مدى الأشهر الـ14 تحت إشرافه. ( AFP )