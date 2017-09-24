جوردي ألبا : فالفيردي يدير الفريق بشكل جيد و من الصعب إيقاف ميسي

أعرب اللاعب #جوردي_ألبا الظهير الأيسر لنادي #برشلونة عن سعادته بفوز فريقه على فريق #جيرونا بالدوري الإسباني مساء امس.

وكان النادي الكتالوني قد واصل نتائج الجيدة في الدوري هذا الموسم، ونجح في الفوز على “جيرونا” خارج قواعده بملعب “مونتيليفي” بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في إطار مباريات الجولة السادسة من الليجا الإسبانية.

وقال ألبا عقب المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: ” في الحقيقة المدرب يدير الفريق بشكل جيد، ويبحث عن المستوى الكامل، ونحن نساعده على هذا، لقد حققنا فوز رائع اليوم، ولكن لا تزال هناك العديد من المباريات في الدوري، تلك الدفعة جيدة لنا”.

وأضاف: ” ميسي لاعب رائع، من الصعب أن يتمكن أحد إيقافه، ميسي يمتلك جودة هائلة، إذا وضعت أكثر من مدافع من أجل إيقافه سيكون الأمر صعبًا”.

يذكر أن هذا الانتصار رفع رصيد برشلونة الى 18 نقطة في صدارة جدول الترتيب، وبفارق 4 نقاط عن الوصيف أتليتكو مدريد.