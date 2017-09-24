دمشق : وفاة طفل في الغوطة الشرقية بسبب تعنت النظام و رفضه إخراج الحالات المرضية تحت إشراف الهلال الأحمر

توفي، أمس السبت، الطفل أسامة الطوخي، في مدينة دوما في الغوطة الشرقية، نتيجة للحصار وعدم استجابة قوات النظام للنداءات الصحية التي أطلقها الهلال الأحمر.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد كان الطفل البالغ من العمر خمسة أعوام، يعاني من التهاب دماغي عقبولي، ودواؤه متوفر في العاصمة دمشق، على بعد عشرة كيلو مترات.

وكانت حالة الطفل مسجلة لدى الهلال الأحمر، ولا تستغرق عملية إخراجه ومعالجته في دمشق أكثر من ساعتين.

وأحصى نشطاء وفاة أربع أطفال في الغوطة الشرقية منذ بداية شهر آب الماضي، وهم ينتظرون إخراجهم لتلقي العلاج، محذرين من أن حوالي 250 شخصاً ينتظرون مصيراً مشابهاً فيما لو لم يتم إخراجهم من المناطق المحاصرة.