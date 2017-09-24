دوتيرتي يرشح ابنته سارة لخلافته في رئاسة الفلبين

ألمح الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي إلى أن ابنته، عمدة مدينة دافاو، سارة دوتيرتي كاربيو، يمكن أن تخلفه في عام 2022، وفقاً لما ذكرته صحيفة “فلبين ستار اون لاين” الاحد.

ونقلت صحيفة “فلبين ستار” عن دوتيرتي قوله خلال حديث مع الصحافيين في مدينة دافاو ليلة الجمعة : “لا أجد مرشحاً افضل من سارة ليصبح الرئيس القادم”.

وكان دوتيرتي، وهو عمدة سابق لمدينة دافاو، قد أعلن في عام 2016 عن استعداده للعمل فترة رئاسية أخرى.

يذكر أن المحامية كاربيو، 39 عاماً، متزوجة من محام ولديهما ثلاثة أطفال.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس الفلبيني قوله إنها ” ليست متعصبة”. كما وصف ابنته بأنها امرأة قوية تعرف القانون بشكل جيد للغاية. (DPA)