رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يرتدي جوارب ” مضحكة ” في مؤتمر عالمي !

تعد مزحة جوارب رئيس الوزراء الكندي #جاستن_ترودو من خارج هذا العالم، من مجرةٍ بعيدة للغاية.

فقد كشف رئيس الوزراء الكندي عن زوج جوارب مطبوع عليها شخصية تشوباكا (من سلسة أفلام Star Wars) فى منتدى بلومبيرغ العالمي للأعمال وفعالية لمؤسسة بيل وميليندا غيتس في مدينة نيويورك يوم الأربعاء، 20 سبتمبر/أيلول.

ويبدو أنَّ الجوارب، التي تحمل اسم “تشيوي” ويبلغ ثمنها 20 دولاراً، من علامة Stance التجارية، والتي كان ترودو قد ارتدى جوارب تعود إليها من قبل، وفقاً لموقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وبطبيعة الحال، جُنَّ جنون مستخدمي تويتر بسبب جوارب ترودو.

فغرَّدت ليزا سوهاي: “إنَّه شخصٌ مثيرٌ للغاية بالنسبة لقميصه، مثيرٌ لدرجة تؤلمني”.

وقال حساب آخر يحمل اسم Gary He: “جاستن ترودو يرتدي جوارب تشوباكا، لقد مت من الضحك”.

وقال حساب آخر يحمل اسم Ebby: “رجل واحد فقط لديه حِس الموضة ذاك الذي يمكّنه من ارتداء مثل تلك الجوارب، إنَّه رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو”.

وكان ترودو، المعروف بمزاحه القوي في ما يتعلَّق بالجوارب، قد ارتدى في وقتٍ سابق من هذا العام زوجاً من الجوارب غير المتطابقة عليها رسومات من سلسلة أفلام “Star Wars”. وكان ذلك في يوم 4 مايو/أيار، والمعروف أيضاً باسم #MayTheFourthBeWithYou، أو يوم حرب النجوم.

وغرَّد ترودو حينها قائلاً: “هذه هي الجوارب التي تتطلَّعون إليها”.