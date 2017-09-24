رقم سلبي لماكينة الأهداف رونالدو في الدوري الإسباني هذا الموسم

حقق #كريستيانو_رونالدو نجم #ريال_مدريد رقماً سلبياً للغاية وذلك عقب فشله في هز شباك ديبورتيفو آلافيس.

وكان الميرينغي قد حل ضيفاً على آلافيس لحساب الجولة السادسة من الليغا الإسبانية، وانتهت المباراة بفوز صعب للريال بهدفين لهدف عن طريق داني سيبايوس، لاعب الوسط الشاب.

صاروخ ماديرا ما زال لم يوقع بعد على هدفه الأول في الدوري هذا الموسم رغم تسديده 18 كرة على مرمى الخصوم.