سؤال غريب من ليونيل ميسي لمدافع غيرونا

كشف المدافع الإسباني بابلو مافيو مدافع فريق جيرونا عن الحوار الذي دار بينه وبين النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي الهداف التاريخي للنادي #برشلونة خلال مواجهة الثنائي مساء السبت في الدوري الإسباني.

وكان فريق جيرونا قد خسر على ميدانه بملعب “مونتيليفي” على يد برشلونة في الديربي بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت بينهما ضمن فعاليات الجولة السادسة من الليغا.

وقال مافيو في تصريحات نشرتها صحيفة “ماركا”: ” لقد تحدث معي ميسي، وسألني عن أمرين، هل أنا مُعار من مانشستر سيتي، وما هو عمري؟”.

وأوضح: ” لقد كنت مُكلف بمراقبة ميسي، وأكون معه في كل الكرات ولا ألعب على الكرة، لقد كان أمرًا صعبًا بالتأكيد، ولكن أنا كنت على قدر الثقة التي حصلت عليها من مدربي”.

واختتم: ” مع نهاية المباراة لم أطلب قميص ميسي، بل ذهبت وأردت الحصول على قميص شتيغن، ميسي الأفضل في العالم بالتأكيد، ولكن تير صديقي”.