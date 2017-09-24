سابقة قد تشمل مئات الحالات المماثلة لاحقاً .. ترحيل إجباري للاجئين سوريين من اليونان إلى تركيا

وافقت أعلى محكمة إدارية في اليونان أول أمس الجمعة على ترحيل لاجئين سوريين بشكل إجباري، وهو ما يشكل سابقة قد تشمل مئات الحالات المماثلة، بحسب ما أفاد مصدر قضائي.

وقال مصدر مطلع على القضية إن أكثر من 750 سورياً قد يتأثرون بالحكم الذي أصدرته محكمة «مجلس الدولة»، وتقدم لاجئان، وهما رجلان يبلغان من العمر 22 و29 عاماً، بالطعن القانوني بعدما رفضت لجان معنية باللجوء مناشداتهما بعدم إعادتهما إلى تركيا التي عبروا منها إلى اليونان العام الماضي.

وقال رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ديميتريس كريستوبولوس، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، إن الحكم «ينتهك حقوق اللاجئين»، وبإمكان المظمات الحقوقية المؤيدة للاجئين رفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتشكل عمليات الترحيل جزءاً من الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي الذي تم التوصل إليه لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين بعدما بلغت أعدادهم مستويات تاريخية العام 2015.

ويفترض ترحيل اللاجئين السوريين إلى تركيا التي جاؤوا منها، لأن الأخيرة تعد بلداً آمنا بالنسبة إليهم، لكن مجموعات حقوقية تصر على أن الافتراض خاطئ وسط غياب الضمانات بحصول اللاجئين السوريين على مأوى وعمل في تركيا، حيث توجد أدلة على تعرضهم إلى انتهاكات واستغلال.

وقال محامو اللاجئين السوريين، بحسب ما ترجم عكس السير، إنهم سيقومون بالتوجه للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في ستراتسبورغ بفرنسا من أجل أن ينظر القضاة الأوروبيون في قضيتهما.

يذكر أن قرار الرفض قد اتخذ بفارق صوت واحد، من قبل قضاة مجلس الدولة اليوناني (13 قاضي مع و 12 ضد).

المصدر : AFP – NOS