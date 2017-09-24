شاب مغربي يبتز قريبته بصور عارية لها ليقضي ليلتين معها

قامت السلطات الأمنية المغربية، باعتقال شاب بعد قيامه بابتزاز قريبته وهي شابة تبلغ من العمر 22 عامًا، وتهديدها بنشر فيديو وصور فاضحة لها، إن لم تستجب لرغبته وقضاء ليلتين معه.

وقامت الشرطة و بمساعدة الفتاة بنصب كمين للشخص المجهول، حيث عملت على استدراجه نحو حديقة عمومية قريبة من مسجد السوريين في طنجة، موهمة إياه بموافقتها على طلبه،

لكن المفاجأة كانت كبيرة عندما علمت أن الشخص الذي هددها لم يكن سوى أحد أقاربها البالغ من العمر 34 سنة، حيث اعترف بالتهمة المنسوبة إليه وقال إنه استغل تردده على منزل العائلة ليقوم بتحميل الفيديو و الصور من هاتف الضحية.