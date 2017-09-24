الرئيسية/ ورد الآن/ صحيفة إندبيندنت البريطانية : #ميركل أوضحت أن التحالف مع “حزب البديل من أجل #ألمانيا” غير وارد. ولكن هل من الممكن أن يحظى هذا الحزب بدعم أكبر من المتوقع، أو أن يحظى الحزب الاشتراكي الديمقراطي [يسار الوسط] بنتيجة أقل من المتوقع؟ ففي هذه الحالة ستكون ميركل عاجزة عن تشكيل ائتلاف حاكم، سواءٌ كان ذلك ضمن ائتلاف حكومي “كبير” كما هو الحال الآن مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو تحالف يمين الوسط مع الحزب الليبرالي [الداعم للأسواق الحرة] (DW)

صحيفة إندبيندنت البريطانية : #ميركل أوضحت أن التحالف مع “حزب البديل من أجل #ألمانيا” غير وارد. ولكن هل من الممكن أن يحظى هذا الحزب بدعم أكبر من المتوقع، أو أن يحظى الحزب الاشتراكي الديمقراطي [يسار الوسط] بنتيجة أقل من المتوقع؟ ففي هذه الحالة ستكون ميركل عاجزة عن تشكيل ائتلاف حاكم، سواءٌ كان ذلك ضمن ائتلاف حكومي “كبير” كما هو الحال الآن مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو تحالف يمين الوسط مع الحزب الليبرالي [الداعم للأسواق الحرة] (DW)