صحيفة مدريدية تشيد بميسي و تصفه بـ ” الهداف الذي لا يشبع من التسجيل “

أشادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بالمهاجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي نجم نادي #برشلونة بعد الأداء الراقي الذي قدمه في المباراة التي جمعت فريقه بايبار في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني الثلاثاء المنصرم، عندما نجح في قيادة فريقه الكتالوني لتحقيق خامس إنتصاراته على التوالي في الموسم بفضل إحرازه لأربعة أهداف في المباراة “سوبر هاتريك”.

ووصفت الصحيفة المدريدية المهاجم الأرجنتيني بـ “الهداف الذي لا يشبع من التسجيل ” بعدما سجل 12 هدفاً في 8 مباريات رسمية فقط منذ انطلاق منافسات الموسم الحالي، منها خمس في بطولة الدوري الإسباني ومباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى مواجهتي الذهاب والإياب في كأس السوبر الإسباني، وهما المباراتان الوحيدتان اللتان لم يتمكن ميسي من إحراز الأهداف فيهما، مقابل تسجيله في المباراة الأوروبية وأربع مباريات محلية.

وبحسب التقرير فإن ميسي دشن موسم (2017-2018) بمعدل تهديفي كبير بلغ 1.8 هدف في كل مباراة ، وهو المعدل الذي سيجعله مرشحًا لكسر إنجازه التهديفي الذي حققه خلال موسم (2011-2012) بتوقيعه على 50 هدفاً في الدوري الإسباني، وهو أعلى رصيد تهديفي وصل إليه المهاجم الأرجنتيني في موسم واحد ببطولة “الليغا” خلال مسيرته الكروية، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، إذ بات مرشحاً لتجاوز حاجز وسقف الـ 50 هدفاً مع نهاية الموسم الجاري في حال تمكن من الحفاظ على مستواه الفني المتميز، حيث تؤكد الصحيفة أن معدله التهديفي الحالي يرشحه ليصل إلى سقف الـ 68 هدفاً على بعد 33 مباراة من نهاية المنافسة.

وبغض النظر عن رصيده التهديفي العالي الذي دفع بصحيفة مدريدية موالية للغريم ريال مدريد للإشادة والثناء على ميسي، فإن “ماركا” أكدت بأن الرصيد التهديفي الذي حققه ميسي هو رد مناسب باستفادته من رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ، في وقت كان عدد من المتابعين وخاصة المدريديين منهم، يرون بأن النجم الأرجنتيني سيتأثر سلباً برحيل النجم البرازيلي، خاصة على المستوى التهديفي على اعتبار أن نيمار كان – بحسب رأيهم – الممون الرئيسي لميسي بالتمريرات والكرات الحاسمة التي قدمها على طبق لـ “البرغوث”.

ورغم هذه الإشادة القوية للصحيفة المدريدية بحق ميسي، إلا انها تحفظت عن ترشيحه لاستعادة جائزة “الكرة الذهبية” كأفضل لاعب في العالم لعام 2017 ليفوز بها للمرة السادسة في مشواره، حيث تجنبت ذلك بتأكيدها أن من شأنه ان يؤثر على المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وساهمت البداية القوية لميسي في تربع برشلونة على سباق الترتيب العام للدوري الإسباني بفارق سبع نقاط عن غريمه ريال مدريد ، بينما نجح هو في تصدر سباق الهدافين برصيد 10 أهداف.