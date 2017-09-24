ضبط رجل و امرأة يمارسان الجنس في ملعب “ ماراكانا ” البرازيلي

شهد ملعب ماراكانا الأسطوري في #البرازيل الذي شهد العديد من المباريات التاريخية منها الخسارة القاسية للبرازيل 7-1 أمام ألمانيا في قبل نهائي #كأس_العالم 2014 لكنه تحول إلى مقر للأعمال المنافية للآداب.

إذ ذكر موقع UOL البرازيلي وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، أنه تم القبض على رجل وأمرأة يمارسان الجنس داخل الملعب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بتوقيت البرازيل.

ونقلت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن UOL أن موظفي الملعب ألقوا القبض على رجل وامرأة يمارسان الجنس في المدرجات وتم توبيخهما بشدة وضربها وإلقائهما على الأرض.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن الثنائي المذكور كانا في الجانب الشمالي من المدرجات أثناء ممارسة فعلهما الفاضح الذي كشفته كاميرات المراقبة بالملعب التاريخي الذي أقيم عام 1950.

واستضاف الملعب ذاته فعاليات دورة ريو دي جانيرو الأولمبية العام الماضي، لكنه أصبح بلا كهرباء وجفت أرضيته ونزعت مقاعده بعد استضافة أول دورة ألعاب أولمبية في قارة أمريكا الجنوبية.