مصر تحظر ” صلاة الغائب ” دون تصريح .. و المخالف يحاسب

أصدرت وزارة الأوقاف المصرية، امس السبت، قراراً يقضي بحظر أداء #صلاة_الغائب بمساجد البلاد، إلا بعد الحصول على تصريح مسبق، مهددة من يخالف ذلك بتعريض نفسه “للمساءلة القانونية”.

جاء ذلك في بيان للوزارة المعنية بشؤون المساجد في البلاد نشرته على موقعها الإلكتروني.

ويأتي القرار بعد ساعات من دعوات أطلقتها جماعة الإخوان المسلمين لصلاة الغائب على مرشدها السابق محمد مهدي عاكف (89 عاماً)، الذي توفي الجمعة، في مشفى بالقاهرة؛ حيث كان يتلقى العلاج وهو “محبوس” على ذمة قضية، وتم دفنه في الساعات الأولى من صباح امس السبت.

وقالت الوزارة في بيانها الذي حمل عنوان “تعميم”: “حذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة (لم يسمه)، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية”.