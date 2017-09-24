مقتل ” رئيس مجموعة المستشارين العسكريين الروس في سوريا ” بقذيفة هاون

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، عن مقتل الجنرال فاليري أسابوف في منطقة قريبة من مدينة دير الزور بعد تعرضه لقصف بقذائف مورتر من قبل تنظيم داعش.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية: “وفاة كبير المستشارين العسكريين الروس الجنرال أسابوف متأثرا بجراحة أثناء تواجده مع القوات السورية لتقديم المساعدة في تحرير مدينة دير الزور من إرهابيي داعش”.

وأضافت الوكالة أنه “في وقت سابق من اليوم تعرضت بلدة بهيلي في مدينة دير الزور السورية، لقصف بقذائف الهاون، وقد انفجرت إحدى القذائف بالقرب من سيارة مراسل سبوتنيك، ولم يصب مراسل الوكالة بأذى، وأسفر انفجار القذيفة، عن كسر الزجاج وتلف جسم السيارة”.

وكان المراسل، في وقت القصف، بالقرب من السيارة جنباً إلى جنب مع ضباط من الجيش النظامي.