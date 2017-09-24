بعد فحص تسجيلات 200 كاميرا .. تركيا: القبض على قاتل طفل سوري بطريقة وحشية في مرسين (فيديو)

24 سبتمبر، 2017
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تمكنت الشرطة التركية من إلقاء القبض على قاتل الطفل السوري في مدينة مرسين، وفق ما أكدت وسائل إعلام تركية اليوم الأحد.

وذكرت صحيفة “حرييت” بحسب ما ترجم عكس السير، أن مديرية الأمن العام “أنشأت فريق عمل خاص لكشف تفاصيل جريمة قتل الطفل السوري محمد حج درويش (5 أعوام)، والذي كان عُثرَ على جثته داخل كابينة حمام عام قبل بضعة أيام، بمنطقة اردملي.

وأضافت الصحيفة: “نجح الفريق بعد فحص تسجيلات ما يزيد عن 200 كاميرا مراقبة برصد الشاب التركي “علي جان ك” (18 عاماً)، الذي ظهر في أحد التسجيلات وهو يسير مع الطفل، ممسكاً يده.

وكان الشاب يقضي الإجازة برفقة اثنين من أصدقائه، وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه عبر “عملية منظمة”، ليعترف لاحقاً بارتكابه للجريمة، ويتم تحويله للقضاء.

وذكر تقرير الطب الشرعي بعد العثور على جثة درويش، في التاسع عشر من أيلول الجاري، أن الطفل تم طعنه 25 مرة في مناطق مختلفة من جسده، ما أدى إلى وفاته.

ولم تأت التحقيقات أو وسائل الإعلام التركية على ذكر الأسباب التي دفعت الشاب لارتكاب جريمته.

المصدر : Hurriyet

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تركيا : مقتل طفل سوري بطريقة وحشية في مرسين ( فيديو )

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4 آراء على “بعد فحص تسجيلات 200 كاميرا .. تركيا: القبض على قاتل طفل سوري بطريقة وحشية في مرسين (فيديو)”

  1. ما الفرق بين طفل هكذا يطعن ب ٢٥ طعنة
    واطفال سورية يلقى عليها الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة وصواريخ ارض ارض
    وصواريخ روسيا واميركا الذكية والغبية وطبعا المجازر بالسلاح الأبيض وبعدها الحرق!!!

    هل من مؤيد لنظام السفاح اسد ان يفسر ذلك؟؟

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    1. ان ترمي صاروخ غراد فيصيب مجموعه سوريين بدون تحديد
      او تحمل سكين وتذبح شخص سوري وطني ؟

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  2. ربي يكسر ايديك ويشل جسمك كله وتصير تتمنى الموت وما تلاقيه يا ابن الحرام لك طفل يا كلب عمره 5 سنوات حاشا الكلب لك ابليس استحى من فعلك لك كيف بتسخى تعمل هيك انت الك قلب انت

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  3. القاتل هو قاتل وسافل مهما كان واي كان
    ولكن قاتل البراميل والكيماوي اسوأ مليون من اي قاتل في التاريخ كله وتعليقك جيد تشكر عليه وليت الناس يقرأونه ويفهمون مضمونه

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