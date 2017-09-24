ممثل بريطاني شهير يجدد دعمه للاجئين و يتراجع عن فكرة استقبال لاجئ سوري في منزله

أظهر الممثل البريطاني، بيندكت كامبرباتش، المعروف بشخصية شيرلوك هولمز، تعاطفه مع اللاجئين، منتقداً في الوقت ذاته حكومة بلاده لاستعدادها لقبول عدد قليل فقط من اللاجئين السوريين في بريطانيا.

وقال موقع “في اي بي” الألماني المتخصص بأخبار الفنانين والنجوم، الجمعة، إن بنديكت أظهر سابقاً نيته استقبال لاجئ سوري في منزله، إلا أنه وبحسب حوار مع صحيفة “بيغ ايشو” البريطاني اعترف بأنه يكون أحياناً صاخباً جداً بهذا الخصوص، وهو ما يندم عليه.

وأوضح أن ذلك كان ردة فعل تلقائية نتيجة أزمة اللاجئين، وأضاف، بحسب ما ترجم عكس السير: “لقد أصبحت مؤخراً أباً ومن ثم شاهدت صور الطفل، البالغ من العمر عامين، المدد على أحد الشواطئ .. إن هذا قاس. الناس سألونا: لديك منزل، لماذا لا تستقبل اللاجئين؟ لقد كنا مشغولين بهذا الأمر، (AksAlser.com)، ولكن ما منعنا هو وجود ابننا الصغير الذي كان في شهره الرابع أو الخامس”، حيث كان يقصد ابنه الأول، وبعد ذلك أنجبت زوجته صوفي هنتر طفلاً ثانياً يبلغ من العمر الآن 6 أشهر.

وأضاف: “أستطيع أن أفهم رأي الناس القائل بأنه ينبغي علي أن أستقبل لاجئاً في منزلي، بدلاً من مجرد الشكوى من الحكومة، ولكن حاولت أن ألفت النظر إلى أنه يمكننا أن نفعل شيئاً أكبر كمجتمع، وأعتقد أننا يمكن أن نفعل أكثر من مجرد التقاط الأجساد”.

المصدر : VIP