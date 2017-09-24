نقل أول دفعة من لاجئي استراليا وفقاً لاتفاق تبادل مع أمريكا

نقل أول دفعة من لاجئي استراليا وفقاً لاتفاق تبادل مع أمريكا

قال لاجئ ومدافع عن حقوق اللاجئين، إن أول مجموعة غادرت مراكز احتجاز خارج استراليا الأحد، متجهة إلى الولايات المتحدة في إطار اتفاق تبادل للاجئين بين البلدين أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما العام الماضي.

وقال إيان رينتول من منظمة (تحالف العمل من أجل اللاجئين) للدفاع عن حقوق اللاجئين لرويترز، إنه تحدث مع أفراد في تلك المجموعة هاتفياً وإن 22 رجلاً كانوا في بورت مورزبي عاصمة بابوا غينيا الجديدة مساء الأحد بالتوقيت المحلي، وأضاف أن المجموعة تم إبلاغها بأنها ستتوجه جواً للولايات المتحدة عبر الفلبين يوم الأربعاء.

وقال لرويترز متحدثاً من سيدني “إنهم سعداء لأنهم سيذهبون. ولا يريدون السماع عن استراليا مجدداً”.

وقال بيهروز بوتشاني، وهو صحافي كردي-إيراني احتجز في مركز للاجئين في جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة، في تدوينة على فيسبوك إن “نحو 25 رجلاً” غادروا المركز حوالي الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي.

ولم ترد إدارة الهجرة ومراقبة الحدود الاسترالية على طلبات للتعليق على الخطوة الأحد.

ويأتي ذلك بعد أيام من إفصاح رئيس الوزراء الاسترالي مالكولم ترنبول عن أول جدول زمني رسمي لتوطين 1250 شخصاً من مراكز احتجاز لاجئين بجزيرتي مانوس وناورو في الولايات المتحدة.

وأضاف أن بلاده ستبدأ في توطين عشرات اللاجئين من دول أمريكا الوسطى خلال أسابيع وفقاً للاتفاق. ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق تبادل اللاجئين الذي أبرمه سلفه بأنه “غبي” لكنه قال إن واشنطن ستلتزم به.

وقال ترنبول في تصريحات مصورة “سيكون هناك نحو 25 من مانوس وناورو سيذهبون للولايات المتحدة، وأريد فحسب أن أشكر الرئيس ترامب مجدداً على الاستمرار في هذه الترتيبات”.

وعلى الرغم من أن ترامب قال إنه سيحترم اتفاق التبادل إلا أن هناك مخاوف بشأن عدد طالبي اللجوء الذين سيسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة.(REUTERS)