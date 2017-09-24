10 تطبيقات جديدة للاستفادة من الواقع المعزز في ” iOS 11 “

بفضل تكنولوجيا الواقع المعزز في نظام iOS 11 سيكون بوسع مستخدمي أجهزة “آي فون” و”آي باد” الاستمتاع بتطبيقات وألعاب ذات تجربة جديدة ومختلفة ومليئة بالمتعة.

وإن قمت بثبيت النظام الجديد على هاتفك بالفعل، فربما يجدر بك تجربة الدفعة الأولى من تطبيقات الواقع المعزز والتي باتت متوفرة الآن على متجر آب ستور، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية :

1- تطبيق Cubit

ظهرت الكثير من التطبيقات الجديدة لنظام iOS للاستفادة من قدرات الواقع المعزز في قياس المسافات والأحجام والطول وغيرها، وهذا التطبيق يعتبر أحد أكثر التطبيقات شمولاً في هذا المجال مع تميزه بواجهة استخدام بسيطة ومرنة.

ويوفر التطبيق أداة المسطرة لقياس المسافة بين نقطتين باستخدام الكاميرا، وكذلك أداة لتخيل حجم وموضع الأجسام من جميع الأنواع ويُمكن معرفة ما إذا كانت هذه الأجسام ملائمة لوضعها داخل حيز معين أم لا، مع العلم أن التطبيق متوفر على متجر آب ستور مقابل 0.99 دولار أمريكي.

2- تطبيق IKEA Place

أما إن كنت من محبي منتجات أيكيا، فهذا تطبيق رسمي توفره أيكيا للواقع المعزز في iOS 11، فهو يتيح لك إضافة منتجات أيكيا الحقيقية في أي مكان داخل منزلك أو أي مساحة خاصة بك ومعاينتها افتراضياً.

ويضم التطبيق مجموعة من النماذج الحقيقية ثلاثية الأبعاد مثل الأرائك والطاولات والسجاد وقطع الأثاث وغيرها.

3- تطبيق AR MeasureKit

تطبيق جديد يتيح لمستخدمي نظام iOS 11 الاستفادة من 7 أدوات مختلفة للقياس، ومن بين هذه الأدوات، أداة المسطرة التي تتيح لك قياس المسافات المستقيمة على أي سطح، في حين تتيح أداة المسار القياس الواقع الحقيقي عبر تحريك الجهاز.

ويوفر التطبيق أيضاً أداة لقياس الزوايا وأخرى لقياس الارتفاع، وأداة لقياس المسافة من كاميرا الجهاز إلى نقطة ثابتة من حولك.

4- تطبيق wordup

من خلال التطبيق سيكون بوسعك كتابة نص ثلاثي الأبعاد وإسقاطه على الواقع من حولك باستخدام الكاميرا، حيث يُمكنك التقاط الصور أو الفيديوهات في الواقع المعزز وإضافة النصوص ثلاثية الأبعاد ومن ثم مشاركتها مع أصدقائك على الشبكات الاجتماعية.

5- تطبيق World Brush

أما إن كنت ترغب باستخدام أداة الفرشاة وإضافة بعض الأشكال إلى الواقع من حولك، فيمكنك الاعتماد حينها على هذا التطبيق، إذ يتيح لك القدرة على إنشاء رسومات وتخصيصها بحسب رغبتك عبر أداة الفرشاة مع القدرة على استكشاف رسومات الآخرين والإعجاب بها.

6- تطبيق GIPHY World

أما إن كنت من محبي الصور المتحركة Gifs فأنت بالتأكيد ستستخدم التطبيق الذي يُعد أكبر مكتبة للصور المتحركة في العالم، فالصور المتحركة ستكون أكثر إثارة من السابق، حيث سيكون بوسعك إضافة الصور المتحركة والملصقات إلى العالم من حولك.

7- تطبيق Figment AR

يتيح التطبيق القدرة على إضافة الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد والحيوانات والأشكال وغيرها إلى عالمك الحقيقي، ويُمكن من خلال التطبيق إضافة مجموعة من التأثيرات الممتعة مثل إضافة تأثيرات على الطقس كالثلج أو الأمطار وغيرها.

8- تطبيق Holo

تطبيق متميز يسمح بإضافة الصور المجسمة لأشخاص حقيقيين أو للحيوانات في الواقع من حولك والتقاط الصور والفيديوهات لمشاركتها مع الأصدقاء، ويوفر التطبيق أكثر من 300 صورة ثلاثية الأبعاد لشخصيات شهيرة مثل الفنانين والرياضيين وغيرهم.

9- تطبيق ARuler

تطبيق يتيح للمستخدمين القدرة على قياس المسافة بين نقطتين وكذلك قياس حجم الأشكال والمساحة والارتفاع، وكذلك المسافة بين جهازك ونقطة معينة مباشرة، وهو متوفر مجاناً على متجر آب ستور، لكن يجب عليك الانتقال إلى الإصدار المدفوع مقابل 2.99 دولار للاستفادة من كافة مزايا التطبيق.

10- تطبيق TapMeasure

أما إن كنت ترغب بالاعتماد على تطبيق مجاني بالكامل للقياسات، فيمكنك حينها الاستفادة من هذا التطبيق الذي يوفر لك إمكانية قياس المسافات وكذلك الأحجام والنماذج ثلاثية الأبعاد بسهولة.