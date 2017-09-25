أرسنال الأكثر تلقياً للشتائم في أوروبا .. و بايرن الأقل

كشفت دراسة أجريت على تفاعل جماهير الأندية العالمية مع الحسابات الرسمية لأنديتها في “تويتر” أن الحساب الرسمي لنادي #أرسنال يتلقى العدد الأكبر من الشتائم بينما ينعم حساب #بايرن_ميونخ الألماني بهدوء أكبر من أي نادٍ آخر في أوروبا.

ونشر موقع ” Two thing to say” المهتم بوسائل التواصل الاجتماعي أن حساب أرسنال الرسمي تلقى أكثر من 1841 شتيمة من المتابعين الذين يتابعونه ويبلغ تعدادهم 11.5 مليون متابع، كأكثر نادٍ أوروبي يتلقى الشتائم في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويأتي ليفربول الإنكليزي ثانياً بعدما رصد الموقع 1207 شتائم موجهة نحو حساب النادي الأحمر، وفق ما اوردت قناة العربية السعودية، وخلفه تشيلسي بواقع 792 تغريدة غاضبة لأسباب كثيرة منها ما يتعلق بسوق الانتقالات أو حتى التشكيلة الأساسية أو قرارات المدرب أنطونيو كونتي.

وحضر برشلونة رابعاً بواقع 511 شتيمة تم توجيهها لحساب النادي الرسمي، بعد صيف صعب عاشه النادي الكتالوني ابتداءً من مغادرة نيمار إلى باريس سان جيرمان وعدم قدرة النادي على التعاقد مع فيليب كوتينيو صانع ألعاب ليفربول الإنكليزي وخسارة كأس السوبر الإسباني أمام غريمه التاريخي ريال مدريد بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين.

وضمت القائمة كلاً من مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وريال مدريد ويوفنتوس وميلان الإيطالي

ويعتبر حساب بايرن ميونخ الأكثر هدوءاً بين حسابات الأندية الأوروبية الكبرى، بعدما تلقى 27 شتيمة فقط خلال الشهر الماضي، وربما أن ثقة جماهير بايرن بأن فريقها سيتوج على الأقل بالثنائية المحلية هذا الموسم تجعلهم أقل حدة من نظرائهم الأوروبيين.