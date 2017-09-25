ألمانيا : مجموعة مجهولة تهاجم سوريين بينهم امرأة حامل و الشرطة تلقي القبض على أحدهم

ألمانيا : مجموعة مجهولة تهاجم سوريين بينهم امرأة حامل و الشرطة تلقي القبض على أحدهم

وقع شجار بين عدة أشخاص داخل “الترام” في مدينة لايبزيغ، بألمانيا قبل أن يتصاعد بعد النزول في ساحة أوغستسبلاتز، ليشهد الاعتداء بالضرب على شاب سوري، ودفع امرأة سورية حامل.

وفي التفاصيل، قال موقع “تاغ 24” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشجار وقع يوم الجمعة الماضي، بين سبعة أشخاص، حيث خرج ثلاثة من المجموعة المشتبه بها من الترام، وقاموا بضرب شاب سوري يبلغ من العمر 18 عاماً بقبضات أيديهم على وجهه، وأتبعوا ذلك برشه برذاذ الفلفل.

وعانت امرأة تبلغ من العمر 39 عاماً، وشاب يبلغ من العمر 22 عاماً، من رذاذ الفلفل، وكلاهما من سوريا أيضاً.

وفي المحطة التي وصلوا إليها، لم يردع المهاجمين وجود امرأة سورية حامل، تبلغ من العمر 20 عاماً، حيث قاموا بدفعها، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ولاحقاً، تعرف الضحايا على أحد المعتدين، وهو شاب ليبي يبلغ من العمر 20 عاماً، وذلك في ساحة فيلي برانت، وحين تمت محاصرته كرر اعتداءه.

وقام الشاب برش رذاذ الفلفل على طفلين سوريين يبلغان من العمر عشرة أعوام وثلاثة عشر عاماً، حينها تدخلت الشرطة، التي كانت موجودة في المنطقة، وألقت القبض عليه، مع الإشارة إلى أنه “صاحب سوابق”.

ولم يذكر الموقع أسباب الشجار التي تسبب بسلسلة الحوادث.

المصدر : TAG 24