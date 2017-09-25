ألمانيا : مجهولون يرفعون العلم النازي فوق سارية برج

قام مجهولون بتعليق العلم النازي، على سارية في برج “فلاغينتورم”، والمعروف أيضا باسم “كافييموهلشين”، في مدينة باد دورخهايم، التابعة لولاية راينلاند بفالتس، ليلة السبت الماضي.

وأورد الموقع الإلكتروني للمحطة التلفزيونية “راين نيكار”، أمس الأحد، بحسب ما ترجم عكس السير، أن أحد المتنزهين شاهد العلم صباح يوم الأحد.

ومن المرجح أن من قام بتثبيت العلم، قد حطم باب البرج، ومن أجل زيادة صعوبة عملية نزع العلم لاحقاً، قام الفاعلون المجهولون بسد الباب بعد رفعه.

بالإضافة إلى ذلك، أزال الفاعلون علم جمعية نادي “دراشينفيلز”، وهي جمعية تعنى بالآثار وتحسينها، في محيط مدينة باد دورخهايم، والذي كان معلقاً من قبل، وقاموا بسرقته.

وتمت إزالة العلم المحظور، وتجري التحقيقات الآن لمعرفة الفاعلين.

المصدر : RNF