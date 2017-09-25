أوروغواي تهدد الأرجنتين بالانسحاب من استضافة مونديال 2030

قالت مصادر صحافية، إن “رئيس أوروغواي، تاباري فازكيز، غاضب من نظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، لدعوته باراغواي للانضمام إلى الملف المشترك بين البلدين لاستضافة مونديال 2030”.

وبحسب صحيفة كلارين الأرجنتينية، فإن “فازكيز هدد ماكري بالانسحاب من الاجتماع المقرر في العاصمة بوينوس آيريس لبحث الملف المشترك لاستضافة الحدث العالمي الأبرز عام 2030، في حال دعوة باراغواي”.

وأشارت الصحيفة بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، إلى أن ماكري تحدث مع رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس، ودعاه للانضمام إلى الملف الأرجنتيني-الأوروغوياني، وهو ما لم يتقبله فازكيز.

وكانت الأرجنتين والأوروغواي أعلنتا عن ملفهما المشترك رسمياً قبل المباراة التي جمعت منتخبيهما في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا، حيث ارتدى سواريز وميسي قميصين يحملان الرقمين 20 و30 في إشارة إلى مونديال 2030.