أوروغواي : حكام كرة قدم يمتنعون عن إدارة المباريات

ألغى اتحاد كرة القدم في #أوروغواي كل المباريات المقررة امس الأحد، بعدما امتنع حكام اللعبة في البلاد عن إدارة مباريات بسبب تنامي العنف ضدهم.

وقال الاتحاد في بيان: “بناء على قرار حكام كرة القدم التابعين للاتحاد، الامتناع عن إدارة مباريات، أوقف الاتحاد كل الأنشطة يوم الأحد في كل درجات الدوري والفئات المختلفة”.

ويعني هذا القرار إلغاء خمس مباريات في الدرجة الأولى، إضافة إلى مواجهات أخرى في المسابقات الأدنى درجة.

ويأتي القرار بعد اعتداء مشجعين على اثنين من الحكام منهما امرأة اول امس السبت خلال مباراة بين فريقين تحت 19 عاماً. ( reuters )