إليسا غير معجبة بألبوم السيدة فيروز .. و موجة غضب من تصريحاتها على مواقع التواصل

إليسا غير معجبة بألبوم السيدة فيروز .. و موجة غضب من تصريحاتها على مواقع التواصل

عبرت الفنانة اللبنانية #إليسا عن استيائها من ألبوم #فيروز الجديد، وشكل تصريح الأخيرة موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في #لبنان ، حيث عبر جمهور الفنانة فيروز عن سخريتهم من إليسا، التي وصفوها بـ “المتعجرفة”.

وكتب أحدهم: “تروح تتعلم تغني قبل ما تحكي عن أيقونات الغناء”.

وبعد يومين فقط، من صدور ألبوم “ببالي” للسيدة فيروز، قامت إليسا بإعادة نشر تغريدة كتبها جان مخول، أحد الصحافيين، ينتقد فيها خيارات ريما الرحباني (ابنة فيروز) والكلمات التي كتبتها وترجمة الكلمات من اغاني أجنبية (فرنسية وإسبانية وإنكليزية)، وفقاً لما اوردت صحيفة القدس العربي، وقال مخول في تغريدته إن السيدة وقعت في شباك ابنتها، وأن كلمات الأغاني ركيكة جدا ولا تليق بتاريخ الفنانة الكبيرة.

الفنانة إليسا وبإعادة نشرها التغريدة، قامت بتبنّي كل ما جاء في هذا المنشور وأعلنت بشكل غير مباشر انتقادها العمل الجديد الذي قدمته السيدة فيروز بعد غياب طويل. وكان واضحا أن المنشور صور فيروز على أنها فنانة لا حول لها ولا قوة وأنها مسيّرة تتلقى أوامر من ابنتها حتى لو أودت بها إلى الخراب.

وتجاهلت إليسا الآراء التي أشادت بفيروز، خصوصا أنها باتت في الثمانينيات من عمرها وينتظر الجمهور العربي أعمالها بفارغ الصبر.