الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار و انحسار التوتر بشأن كوريا الشمالية

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين وحومت حول أدنى مستوى في شهر الذي سجلته الأسبوع الماضي في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وانحسرت فيه المخاوف بشأن شبه الجزيرة الكورية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1291.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0646 بتوقيت جرينتش دون أن يبتعد كثيرا عن أدنى مستوى في شهر تقريبا البالغ 1287.61 دولار، والذي سجله الأسبوع الماضي. وانخفض سعر المعدن الأصفر نحو 1.7 في المئة الأسبوع الماضي في ثاني هبوط أسبوعي على التوالي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 في المئة إلى 1295 دولارا للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير المحللين لدى أواندا ”فوز (أنجيلا) ميركل في الانتخابات الاتحادية الألمانية وهدوء الأنباء في عطلة نهاية الأسبوع على الجبهة الكورية الشمالية، أديا إلى بدء الدولار الأمريكي تعاملاته على ارتفاع وتقلص علاوة الذهب كملاذ آمن في عطلة نهاية الأسبوع منذ الجمعة“.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة إلى 92.32 مقابل سلة من العملات.

وانخفض اليورو بعد أن فازت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بولاية رابعة في الانتخابات التي جرت في مطلع الأسبوع لكنها ستضطر لقيادة ائتلاف غير مستقر في برلمان متشرذم مع تزايد التأييد لحزب يميني متطرف.

ويوم الأحد قالت الولايات المتحدة إنها أضافت كوريا الشمالية إلى قائمتها للدول المحظور على مواطنيها الدخول إلى البلاد.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5 في المئة إلى 16.87 دولار للأوقية. وهبطت الأسعار بأكثر من 3.5 في المئة الأسبوع الماضي في أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل يوليو تموز.

وانخفض البلاتين 0.2 في المئة إلى 928.50 دولار للأوقية لكنه يحوم حول أدنى مستوى في ثمانية أسابيع، والذي بلغه يوم الخميس. وانخفض البلاتين 3.5 في المئة الأسبوع الماضي في ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وارتفع البلاديوم 0.9 في المئة إلى 924.50 دولار للأوقية.(REUTERS)