السويد : الاكتفاء بسجن لاجئ ارتكب انتهاكات عندما كان عنصراً في ميليشيات بشار الأسد .. و رفض ترحيله

السويد : الاكتفاء بسجن لاجئ ارتكب انتهاكات عندما كان عنصراً في ميليشيات بشار الأسد .. و رفض ترحيله

أصدرت محكمة سويدية حكماً بالسجن لمدة 8 أشهر بحق عنصر من ميليشيات بشار الأسد التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”.

وجاء هذا الحكم بحق العنصر اللاجئ في السويد، بعد إدانته بانتهاكات ضد الإنسانية، عندما ظهر في صور عام 2014 وهو يقف فوق جثث، مرتدياً زيه العسكري.

وذكرت شبكة “الكومبس” السويدية أن المحكمة رفضت طلب الادعاء العام طرد الرجل (32 عاماً) من البلاد، واكتفت بقرار سجنه.

وقد اعترف الرجل بأنه هو الذي ظهر في تلك الصور (كانون الثاني 2014)، لكنه زعم أنه أجبر على الظهور بناء على أوامر قادته.

وكان العنصر لجأ إلى السويد عام 2015، واعتقلت الشرطة بعد أن عرض هذه الصور على مجموعة من الأشخاص.